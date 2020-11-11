Тольятти, Самарская область, , 10:06 — REGNUM 50 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе получили транспортные предприятия Тольятти. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Дмитрий Азаров во время своей рабочей поездки в Тольятти передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе автотранспортным предприятиям города.

Кроме этого, подразделениям МВД Жигулевска, Сызрани, Тольятти и Ставропольского района были переданы патрульные автомобили Шкода Октавия и Лада Гранта.

Сообщается, что автобусы и спецтранспорт поступил в Самарскую область в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в области был обновлен также парк скорой медицинской помощи, закуплена лесопожарная техника. В текущем году за счет средств бюджета области было приобретено 35 школьных автобусов для школ региона.