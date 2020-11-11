Стокгольм, , 10:04 — REGNUM С целью предотвращения широкого распространения коронавируса в домах престарелых в Стокгольме инициируют проведение массового тестирования медицинского персонала, прикрепленного к постояльцам домов престарелых. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По словам Стефана Амера, главы организации Familjeläkarna, предоставляющей медицинское обслуживание в почти 200 домов престарелых в Стокгольме, именно медицинский персонал может являться главным переносчиком коронавируса.

Он подчеркнул, что массовое тестирование начнется уже на этой неделе. Предполагается, что экспресс-тесты на коронавирус будут сдавать сотни сотрудников домов престарелых.

«На первом этапе мы попытаемся протестировать персонал, потому что сейчас именно он определен как возможный источник инфекции, что может иметь сейчас большое значение для распространения инфекции, учитывая, что она оно происходит во всем обществе», — заявил Амер.

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