Тамбов, , 09:52 — REGNUM В Тамбовской области подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, об этом сообщили 11 ноября в региональном оперативном штабе.

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«109 новых случаев сегодня. Из них: 28 мужчин, 69 женщин, 12 детей (мальчики 1,6,10,10,10 лет, девочки 5,6,7,9,10,11,11 лет). Возраст взрослых от 28 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 109 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

За период пандемии в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 967 человек, из них 9064 выздоровели, скончались 58 пациентов. В стационарах с СOVID-19 лечатся 775 пациентов, у 724 из них пневмония. Амбулаторное лечение проходят 1054 пациента.