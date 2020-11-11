Ханты-Мансийск, , 09:51 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 205 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 197 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 11 ноября зарегистрировано 30 442 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 25 442 человека, 295 пациентов с COVID-19 скончались (на восемь человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 11 ноября составляет 1,03. За сутки на COVID-19 обследовано 8 520 человек, всего — 892 854.Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию в регионе — 83,99%.