Пермь, , 09:48 — REGNUM В Перми завершились работы по реконструкции цеха №4 на «Заводе Шпагина». В нем разместилась «Точка кипения», лекторий и помещение свободного назначения. После финала строительства антресольных этажей свободные помещения заполнят новые арендаторы, откроется кофейня, сообщает пресс-службе краевой администрации.

Вследствие реконструкции функциональное назначение бывшего производственного цеха изменилось на административное. Стоит отметить, площадь цеха № 4 составляет 2,5 тыс. квадратных метров.

«Точка Кипения» становится местом концентрации творческой энергии, центром притяжения молодых, активных и креативно мыслящих людей края. После реконструкции цеха возможности культурно-рекреационного пространства «Завод им. Шпагина» увеличились. Вскоре соседями «Точки кипения» станут молодежные общественные организации: региональные отделения организаций «Российские студенческие отряды» и «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «Российский союз молодежи», а также Ассоциация развития КВН Прикамья.

Молодежь на базе бывшей промплощадки планируют проводить массовые мероприятия и приглашать гостей. Из-за неблагополучной эпидситуации пока все события переведены в онлайн-формат.