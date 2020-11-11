Москва, , 09:47 — REGNUM Турция заинтересована в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях собственных фармакологических производителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ по итогам переговоров главы ведомства Михаила Мурашко с главой Минздрава Турции Фахреттином Коджой.

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"Стороны обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, отдельно остановившись на вопросах разработки вакцин для профилактики COVID-19. Глава минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе переговоров Мурашко заявил о готовности организации токсикологических исследований в сертифицированной лаборатории, и в ближайшие дни Россия и Турция приступят к реализации договорённостей.