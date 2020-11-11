Симферополь, , 09:43 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщил 11 ноября на страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Для сравнения — сутками ранее сообщалось о 141 новом носителе коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«За 10 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11 364 человек, выздоровели 7129 человек, скончались за период пандемии на территории региона 185 человек.