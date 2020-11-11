Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Спа-центр «Баден-Баден» в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за несоблюдения требований по профилактике COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

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Было выявлено, что в программе производственного контроля организации отсутствовали разделы «смывы, дезсредства и питьевая вода». В спа-центре не представляли протоколы лабораторных иследований смывов, дезсредств и воды.

В «Баден-Баден» организовывали обслуживание клиентов без соблюдения безопасной дистанции, а на ёмкостях с антисептиком отсутствовало наименование жидкости и срок годности.

«Выдано предписание об устранении нарушений», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заразились коронавирусом более 39 тыс. человек.

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