Лунинский район, Пензенская область, , 10:04 — REGNUM В селе Липяги Лунинского района Пензенской области завершены работы по созданию воинского мемориального комплекса, посвященного землякам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Установить памятник воинам-землякам решили на сельском сходе. Граждане обратились с просьбой к региональным властям и депутатам об оказании содействия в благоустройстве территории. На месте провели работы по выравниванию и укреплению поверхности, уложили тротуарную плитку, заасфальтировали дорогу, ведущую от мемориала к местному храму.

Сельчане выразили желание оставить потомкам настоящую неподдельную историю. В год 75-летия Победы памятное место создавали всем миром, и мемориал станет символом объединения жителей села.

На трех гранитных плитах размещены имена и фамилии 151 человека, которые ценой собственной жизни защитили страну от врага. Теперь каждый сможет почтить память погибших родственников и возложить цветы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензе накануне Дня Победы установили мемориальный комплекс в центральной зоне набережной города, в непосредственной близости от пересечения улицы Фонтанной и Прибрежного бульвара, симметрично комплексу «Солнечные часы». Композиция представляет собой круг диаметром 33 метра, в центре которого три штыка высотой 9 метров. Наверху они объединены в кольцо с массивным колоколом памяти, который отлили на Московском колокольном заводе. Пензенские специалисты изготовили каменные штыки. Название комплексу выберут с помощью народного голосования.

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