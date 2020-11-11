Иркутск, , 09:35 — REGNUM В связи с тем, что в Иркутской области ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, творческие местные колледжи и училища перешли на смешанный формат обучения. Об этом сегодня 11 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова заместителя министра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука.

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По его словам, в Иркутском театральном училище больше половины занятий проводят дистанционно, а профильные дисциплины — пластическое воспитание, сценическая речь, ансамблевое пение и мастерство актёра — очно. Занятия идут в две смены.

«Переход на смешанную форму работы для училища — единственная возможность сохранить высокое качество подготовки по специальностям «Актёрское искусство» и «Искусство балета». Для будущих актёров и артистов балета важно непосредственное общение с педагогом, коллективная работа над постановками, занятия по физической подготовке. Достичь результатов самостоятельно или под дистанционным контролем педагога невозможно, — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 290 человек (+258 за последние сутки). Госпитализированы 4654 пациента (+109 за последние сутки). Выздоровели 21 196 пациентов (+280 за сутки).

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