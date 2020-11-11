Москва, , 09:33 — REGNUM В России зафиксирован бум спроса на пульсоксиметры — приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные интернет-магазинов.

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Так, в октябре количество покупок пульсоксиметров выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, средний чек на пульсоксиметры в октябре текущего года оказался на 21% выше, чем в октябре 2019-го, составив 3535 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил, что больному с COVID-19 необходимо, кроме термометра, иметь пульсоксиметр и следить за насыщением крови кислородом. Показатели 95% и более говорят о том, что все в порядке.

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