Петрозаводск, , 09:28 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявили 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировали еще два летальных исхода от COVID-19. Новый показатель суточной выявляемости в республике — на девять случаев меньше, чем было днем ранее.

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Как сообщил 22 ноября глава республики Артур Парфенчиков, общее число инфицированных на сегодня составляет 8866 человек. В больницах находятся 589 человек, из них 10 — на аппаратх ИВЛ.

Из 301 нового носителя — 34 ребенка; 236 человек имеют признаки заболевания, остальные — бессимптомные носители. Большинство новых случаев — 182 — выявлены в Петрозаводске.

С начала пандемии в Карелии непосредственно от ковида умерли 63 человека, в том числе двое — за последние сутки. В госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска, 1942 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице — жительница Костомукши, 1961 года рождения.

Излечились от коронавируса в республике 4850 человек, в том числе 35 человек выписаны за последние сутки.

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