Салават, Башкирия, , 09:33 — REGNUM Глава администрации г. Салавата в Башкирии Игорь Миронов и его супруга заразились коронавирусом. Об этом 10 ноября Миронов сообщил на своей странице в социальной сети.

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По его словам, их тесты с супругой на коронавирус показали положительные результаты. И это является очередным испытанием, которое им предстоит преодолеть вместе.

Он пожелал всем здоровья, а также беречь своих близких.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 ноября в Башкирии было выявлено за сутки 105 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 11 758 случаев заражения этой инфекцией, при этом 10 932 человек с ним справились.