Москва, , 09:23 — REGNUM За последние сутки ещё 3857 человек в Москве победили коронавирус. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе столицы со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"Ещё 3857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации штаба.

Это на 194 человека больше, чем сутками ранее, когда выписали 3663 человека.

Всего за время пандемии в Москве победили вирус более 350 тыс. человек.