Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, треть из них зарегистрированы в столице Горно-Алтайске.

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Также диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского (25 случаев), Улаганского (21), Майминского (15) и других районов. В числе заразившихся 12 детей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии в республике достигло 9157.

За сутки зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончалась 55-летняя жительница Горно-Алтайска, у которой была диагностирована коронавирусная пневмония. Она стала 67-й жертвой COVID-19 в республике. Ещё шесть носителей вируса скончались по иным причинам.

«За прошедшие сутки выздоровели 133 пациента. По данным на 11 ноября, за весь период в регионе выздоровели 6573 человека. Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 127 740 человек», — добавили в оперштабе.

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