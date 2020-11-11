Искитим, Новосибирская область, , 09:14 — REGNUM Жителя Искитима наказали за отказ надевать маску в магазине. Это следует из решения Искитимского районного суд Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, выразившееся в том, что М., находясь в помещении магазина отказался надевать маску индивидуальной защиты, представиться и предоставить документы удостоверяющие личность, а также отказался проследовать в МО МВД России «Искитимский» для установления личности и составления административного протокола», — уточнили в суде.

По решению суда, мужчине назначено наказание в виде административного ареста на двое суток. Постановление не вступило в законную силу.