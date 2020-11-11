Оренбург, , 09:11 — REGNUM В Оренбурге в ночь на 11 ноября выпал снег. По данным областного гидрометцентра, небольшие снегопады на территории региона ожидаются до 14 ноября.

В Оренбурге выпал снег Наталья Хомутова ©

В Оренбуржье заметно похолодает. В период 11−13 ноября ночные температуры воздуха опустятся до — 9 °C, а дневные — до — 5 °C.

Синоптики прогнозируют перепады температур и неустойчивый характер погоды. Пройдут небольшие осадки смешанного характера при умеренном ветре, а северо-западные воздушные потоки обусловят понижение температурного фона в ночные и дневные часы. Данные погодные условия будут благоприятны для образования гололедицы на дорогах.

Госавтоинспекция просит владельцев машин быть внимательными на дорогах и напоминает о необходимости своевременно сменить летние шины на зимние.

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