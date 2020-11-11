Гавана, , 09:14 — REGNUM Закрытый из-за пандемии коронавирусной инфекции международный аэропорт столицы Кубы — Гаваны — возобновит свою работу с 15 ноября. Об этом 11 ноября сообщает газета Granma.

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По данным журналистов издания, прибывающие в главный аэропорт Кубы пассажиры в обязательном порядке должны будут сдавать ПЦР-тест на SARS-CoV-2.

При этом международное авиационное сообщение было остановлено на острове из-за связанного с коронавирусом карантина в марте текущего года, и только в октябре кубинские власти сняли ограничения в большей части провинций.

Отметим, в настоящее время на Кубе выявлено в общей сложности 7392 носителя коронавирусной инфекции при 130 летальных исходах от COVID-19.