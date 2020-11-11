Сухум, , 09:09 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 10 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 305 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 147 пациентов, у 130 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 26 человек. Кроме того, 41 пациент с коронавирусной инфекцией находится в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии выявили 4831 носителя SARS-CoV-2. Из них 3061 победил инфекцию, в том числе 132 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 56 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на 9 ноября в Абхазии было выявлено 52 случая заражения коронавирусной инфекцией в течение суток. Тогда тесты провели у 253 человек.

Стоит отметить, в Абхазии действуют ограничения для защиты населения от коронавируса. Массовые мероприятия временно запрещены, школы и детсады закрыты на карантин.

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