Пенза, , 09:10 — REGNUM В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области ужесточают профилактические меры. Соответствующее постановление подписано и.о. губернатора региона Николаем Симоновым.

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Согласно документу, минобразования области рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе или продлении каникул; в случае установления фактов заболевания коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях организовать обучение с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий. Детям дошкольного возраста разрешить посещение детсадов в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей.

Госжилинспекции поручено организовать работу управляющих компаний в многоквартирных домах по обработке входных групп подъездов, лестничных маршей, лифтов, выключателей, перил с кратностью обработки один раз в день с применением дезинфицирующих средств.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область вошла в число регионов, где в полном объеме не соблюдаются меры профилактики в период распространения коронавирусной инфекции. В антирейтинг попали также Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

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