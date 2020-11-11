Москва, , 09:04 — REGNUM Коронавирус нового типа не выявлен на продуктах питания, при этом наличие вируса SARS-CoV-2 обнаружено в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Об этом по результатам продолжающегося мониторинга заявили в Роспотребнадзоре.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Из более 273 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды положительных выявлено 413. Это составляет 0,15% от общего числа исследованных проб. Так, вирус был обнаружен в смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность передачи коронавируса посетителям кафе через еду. По его словам, это практически невозможно. Специалист отметил, что основной риск заражения возникает в общественных местах при несоблюдении мер профилактики.

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