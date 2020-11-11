Берлин, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 18 487 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 705 687.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 261 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 11 767.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 446 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 16,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.