Каракас, , 09:03 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно оценил ход испытаний в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле идут очень хорошо», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер добавил, что точные результаты будут представлены после окончания тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую вакцину «Спутник V» венесуэльские специалисты начали испытывать середине октября, в тестах участвуют 2 тыс. добровольцев.

Читайте также: Мадуро: вакцинация от коронавируса в Венесуэле может начаться в апреле