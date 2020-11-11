Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области оценит работу руководства детской туберкулёзной больницы. Об этом заявил глава ведомства Константин Хальзов.

Напомним, ранее в Новосибирской области были возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице.

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«Здесь не только работа того среднего медперсонала, который был запечатлён на видео. Это работа наших руководителей, которые допустили то, что произошло, — цитирует редакция «Вести Новосибирск» Хальзова. — Поэтому мы тоже дадим оценку и руководству этой больницы, и главной медицинской сестре, которая непосредственно руководит данными медсёстрами. То есть это будет комплексное расследование». Ранее ИА REGNUM сообщало, что из учреждения была уволена медсестра, которая подняла ребёнка за волосы. Было возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе расследования был установлен ещё один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребёнка.