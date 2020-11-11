Ташкент, , 08:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил список бесплатных лекарственных препаратов для женщин и детей. Постановление о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания опубликовала газета «Народное слово».

Согласно документу, с 1 июня 2021 года дети в возрасте 6−23 месяцев будут обеспечены микронутриентными порошками. Они призваны обогатить пищу, приготовленную в домашних условиях.

Дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет получат витамин «А», дети в возрасте 2−10 лет — препараты для профилактики гельминтоза. Кроме того, с 1 июля 2022 года препараты йода будут выдаваться беременным женщинам и кормящим матерям.

Женщины фертильного возраста до 35 лет получат препараты железа и фолиевой кислоты.

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