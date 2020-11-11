Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области объявленная в розыск должница по алиментам пряталась от судебных приставов в развалинах дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, жительница Оренбурга задолжала двум своим несовершеннолетним детям более 500 тыс. рублей. Женщина ведет разгульный образ жизни, а детей бросила на воспитание бабушки.

Из-за невозможности установить местонахождение должницы ее объявили в розыск. Выяснилось, что женщина временно проживает в поселке Чкалов Оренбургского района. В доме приставы застали только сожителя. После разъяснительной беседы мужчина согласился проводить приставов к месту нахождения женщины. Как оказалось, она весь день просидела внутри разрушенного здания, пытаясь спрятаться от сотрудников УФССП.

В отношении должницы возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по их воспитанию и содержанию детей. При дальнейшем уклонении от исполнения своих обязанностей, женщине грозит уголовная ответственность — до одного года лишения свободы по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Стоит отметить, за первое полугодие 2020 года к административной ответственности привлекли 693 оренбуржцев — должников по алиментам. В отношении 272 нерадивых родителей возбудили уголовные дела.

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