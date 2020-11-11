Женева, Швейцария, , 08:54 — REGNUM Более чем на 3,6 млн случаев выросло число заражений коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, что стало наиболее высоким показателем с начала пандемии, об этом заявили 11 ноября во Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, за прошедшие семь дней в мире заболело на 8% больше людей, чем на предыдущей неделе, тогда как скончалось от патогена свыше 53 тыс. человек, что на 9 тыс. больше, чем неделей ранее.

При этом сильнее всего пострадали страны Европы, на долю которых приходится более половины заражений (54%) и чуть менее половины летальных случаев (47%).

Напомним, на сегодняшний день в мире число заболевших COVID-19 перевалило за 50 млн случаев, из которых более 1,25 млн по-прежнему являются активными, жертвами пандемии стали более 1,25 млн человек. В наибольшей степени пострадали США, Индия и Бразилия. В пятерку стран с самой большой численностью заболевших вошли также Россия и Франция.