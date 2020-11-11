Грозный, , 08:49 — REGNUM Вопрос о запрете браков между людьми разных конфессий не стоит даже поднимать, потому что в исламе он решен изначально. Есть истина, которую знают все мусульмане: брак с иноверцами запрещен. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

«Эти браки и не разрешали, для того чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом», — цитирует муфтия РИА Новости.

Межиев также напомнил, что существуют исключения из правил, когда при определенных условиях браки между иноверцами разрешаются. Напомним, накануне, 10 ноября, Духовное управление мусульман России приняло решение о запрете браков между мусульманами и представителями других религий.

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