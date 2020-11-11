Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Доступ к «коронавирусной» карте адресов заболевших жителей Свердловской области будет возвращён, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора местным СМИ.

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В пресс-службе структуры уточнили, что обновляют серверы и программное обеспечение, из-за чего доступ к данным был приостановлен. Пока есть возможность отслеживать информацию по статистике заболеваемости.

«В ведомстве рассказали, что доступ к интерактивной карте COVID-19 восстановят. Точные сроки пока неизвестны», — передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, на карте указывались адреса жителей, которые заболели COVID-19.

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