Ханой, , 08:42 — REGNUM За минувшие сутки во Вьетнаме было выявлено десять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября говорится в сообщении национального координационного комитета по профилактике и контролю COVID-19, которое обнародовано на портале правительственной информации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Уточняется, что все десять новых случаев являются ввозными, причем семь из них — с территории России.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1266.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Вьетнаме на сегодняшний день составляет 35.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1087 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Вьетнаме за сутки было выявлено 11 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.