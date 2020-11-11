Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM Власти Бурятии обсуждают новые меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, идеи были почерпнуты в ходе семинара-дискуссии «Дети всей страны», прошедшего в регионе 5−7 ноября.

В частности, речь идёт о поддержке грантами выпускников детских домов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях. По словам главы республики Алексея Цыденова, на средства гранта студенты-сироты могут развивать свой стартап.

«Также необходимо постинтернатное сопровождение, с этой задачей у нас могут справиться активисты ТОСов, которые на сегодняшний день в районах республики делают большую работу по развитию своих населенных пунктов, являются активными получателями грантов», — отметил он.

Председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев добавил, что Бурятия в 2021 году может стать пилотным регионом, запустившим грантовый конкурс для детей-сирот. Опыт республики в дальнейшем планируется распространить на другие регионы.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в очереди на получение жилья в республике всё ещё стоят около 3 тыс. детей-сирот. По мнению следователей, ни уголовные дела, ни решения судов не подвигают чиновников заняться решением проблемы.

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