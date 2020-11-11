Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM По итогам октября 2020 года жители Казахстана приобрели 3066 золотых слитков общим весом 127,6 килограмма, сообщили 11 ноября в Национальном банке республики.

Более половины всех мерных слитков купили жители Алма-Аты, на втором месте — Атырау, на третьем — Нур-Султан. Самой популярной весовой категорией стал слиток в 10 грамм. С 2017 года жителям Казахстана продано 1,37 тонны золота.

По состоянию на 11 ноября стоимость золота в Казахстане составляет 25 860 тенге ($60,3) за грамм. Кроме того, банки взимают комиссию за продажу золотых слитков. В Казахстане реализуются слитки весом 5, 10, 20, 50 и 100 грамм.

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