Оренбург, , 08:34 — REGNUM Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области вынес постановление об административном наказании в отношении местной жительницы, которая вернулась с отдыха в Турции, но проигнорировала заполнение анкеты на портале госуслуг и размещение данных о прохождении теста на коронавирус, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Женщина не выполнила требования постановления главного государственного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», а именно до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) не заполнила в едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающего в Россию в электронном виде, а также в течение трех календарных дней со дня прибытия домой не разместила информацию о результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.

Суд назначил жительнице Соль-Илецка штраф в размере 7,5 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее Управление Роспотребнадзора региона сообщило, что в августе — октябре в отношении туристов, проигнорировавших тестирование на коронавирус по возвращении из-за рубежа, составлено 169 протоколов.

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