Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM Вспышка опасной сибирской язвы может произойти в России в результате утечки спор из могильника в Екатеринбурге, сообщает 10 ноября Daily Star.

Речь идет о проекте постройки коттеджного поселка в непосредственной близости от захоронения скота, погибшего в 1979 году в результате вспышки опасной болезни.

«Сибирская язва — очень заразное заболевание. Его споры могут быть активными до 500 лет», — приводит британский таблоид слова ветеринарного врача Евгения Цыпленкова.

«Если случайно потревожить могильник сибирской язвы, это может действительно представлять огромную биологическую угрозу … Если потревожить эти споры, они начнут расти на чем угодно», — отметил его коллега Михаил Шеляков.

По его словам, необходимо провести тщательные научные исследования, целью которых должно стать установление того, активны ли опасные споры и по сей день. И если исследование покажет, что за более чем 40 лет опасность распространения сибирской язвы не сократилась, строительство нужно остановить.

Напомним, проект планировки и межевания территории в поселке Рудном, который находится поблизости от могильника, вынесен властями Екатеринбурга на общественное обсуждение. В рамках проекта к 2025 году в поселке будут возведены коттеджи, которые будут находиться в 300 метрах от скотомогильника, куда в 1979 году захоронили останки больных животных.

При этом власти города отметили в пояснительной записке, что участок застройки «расположен вне границ санитарно-защитных зон производственных предприятий I—III классов, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, скотомогильников, полигонов ТБО».

Это связано с тем, что в соответствующем постановлении, которое вышло после схожего скандала в 2016 году, охранные границы постановили сократить с одного километра до 50 метров, несмотря на то, что в 2010 году суд Кировский районный суд Екатеринбурга поставил запретить любое строительство жилых помещений на расстоянии 1000 м.