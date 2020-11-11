Москва, , 08:31 — REGNUM Государственный институт русского языка им. Александра Сергеевича Пушкина назвал самые популярные слова 2020 года.

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По словам доктора филологических наук, научного руководитель проекта «Слово года» института Михаила Осадчего, с большим отрывом лидируют две темы — пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию.

«Выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — цитирует его ТАСС.

Также среди популярных слов 2020 года «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удалёнка».

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию состоялось летом 2020 года. Одобренные гражданами поправки официально вступили в силу с 4 июля.

Ранее стало известно, что вопросы о принятых поправках к Конституции России появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 году.

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