Москва, , 08:29 — REGNUM В московских школах появился виртуальный тренажер «Успех каждого ребенка» для классных руководителей, сообщается на портале мэра столицы.

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Онлайн-тренажер содержит более 130 сценариев и ситуаций, взятых из школьной жизни. Решая задачи, учителя смогут анализировать реакцию ребенка на те или иные слова или действия.

Задачи для педагогов тренажер подбирает индивидуально. В Московском центре развития кадрового потенциала образования заявили, что это уникальный инструмент, не имеющий аналогов в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, московские школы не всегда сообщают о праве учащихся получить ноутбук для учёбы в дистанционном режиме.

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