Москва, , 08:29 — REGNUM Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Москве с сентября. С «рекордами» эпидемии связаны новые двухмесячные карантинные меры, написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

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Он отметил, что неделей ранее уровень заболеваемости казался высоким, но некритичным. Однако 9 ноября было зафиксировано рекордное число заболевших за сутки — медики выявили коронавирусную инфекцию у 6897 человек.

Если в августе положительным оказывался только один из ста ПЦР-тестов, то к концу октября их стало 5,8%, а позднее — 7,5%.

«И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — предупредил Собянин.

Рост числа заболевших ОРВИ усугубляет ситуацию, так как увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Дополнительные ограничения нужны, чтобы разорвать цепочки передачи вируса между людьми, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничения будут действовать в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Они коснутся работы вузов и колледжей, заведений общепита, ночных клубов, культурных учреждений, спортивных мероприятий, детских центров.

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