Барнаул, , 08:17 — REGNUM Разработчики вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали вероятную причину заражения SARS-CoV-2 нескольких медиков в Алтайском крае, ранее привитых от коронавируса. По их словам, это инфицирование могло произойти раньше, чем у них сформировался иммунитет. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона 11 ноября.

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Как напомнили создатели российского препарата, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. И только по истечении трёх недель после этого человек может считаться вакцинированным, то есть защищенным от коронавирусной инфекции. До этого момента процесс формирования иммунитета продолжается.

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«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — приводит слова создателей вакцины минздрав Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае три медика из 42, которые первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, которая в числе 42 медиков вакцинировалась от коронавируса, заявила, что «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде».

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 ноября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 21 499 человек, причём 234 из них добавились за последние 24 часа. Общее число жертв заболевания достигло 900 человек.