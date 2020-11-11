Хабаровск, , 08:32 — REGNUM В Хабаровске общественники и активисты обратили внимание на аукцион по закупке мэрией фотоаппарата стоимостью более 500 тыс. рублей. Они вышли к властям с предложением отменить или перенести торги на более поздние сроки. Мэр Сергей Кравчук отменил закупку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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«Лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно, фотоаппарата, начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей, и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября 2020 года. На данный момент по распоряжению главы проводится работа по прекращению аукциона», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в первом полугодии экономия на госзакупках составила 20 млрд рублей, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.