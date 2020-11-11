Петропавловск-Камчатский, , 08:03 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 60 новых носителей коронавируса, днём ранее — 59. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 6420 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За стуки полностью выздоровели 39 человек, за весь период справились с болезнью 4052 жителя Камчатки.

Ещё 39 носителей коронавируса госпитализированы. На лечении в специальных ковидных госпиталях находятся 410 пациентов. 213 человек с коронавирусом болеют пневмонией. Из 480 ковидных коек свободными остаются 70.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 178 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В числе вновь выявленных носителей коронавируса оказался также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последние сутки выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 165), темп прироста составил 2,1%.