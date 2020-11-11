Кемерово, , 07:59 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 11 ноября, за прошедшие сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 190 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 37, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 11, Белово — десять, Междуреченск — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Гурьевский МО — семь, Таштагольский МО — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Топкинский — шесть, Юрга — шесть, Новокузнецкий МР — пять, Беловский МР — пять, Беловский МР — пять, Яйский МО — четыре, Калтан — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Березовский — три, Киселевск — три, Краснобродский — три, Осинники — три, Полысаево — два, Юргинский МО — два, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МР — один, Яшкинский — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 292 пациента были выписаны, шесть человек скончались.

Отметим, что днём ранее в антилидерах по суточному приросту находился Новокузнецк с 43 случаями заражения коронавирусом за сутки, далее шли Юрга — 23, Таштагольский МР — 20 и Кемерово — 17.

Всего в регионе выявлено 17 385 случаев заражения коронавирусом, 13 485 человек выздоровели, 286 пациентов скончались.