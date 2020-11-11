Тюмень, , 07:56 — REGNUM В Екатеринбурге задержан бывший директор тюменского авторынка «Мир-Авто» Антон Аверкин, которого обвиняют в мошенничестве с перепродажей автомобилей на 70 млн рублей. Его разыскивали с 2014 года, тогда как он под именем Даниила Ванецкого играл в театрах столицы Среднего Урала. Как это стало возможно, сообщил Znak.com.

Когда в отношении директора тюменского авторынка «Мир-Авто» было возбуждено уголовное дело, он исчез из Тюмени. Зато в известном театре Екатеринбурга в 2014 году появился актёр Даниил Ванецкий, который якобы приехал из Санкт-Петербурга. Играл три спектакля в театре «Театрон» и до сих пор является худруком и директором театра «На Плотинке», который сам же и основал, сообщает издание.

В «Театроне» отметили, что из-за проблем с документами Даниил Ванецкий на гастроли не ездил. В театре «На Плотинке» подтвердили, что их художественный руководитель и директор находится под стражей.

По версии следствия, Аверкин-Ванецкий в 2012 году стал фигурантом 85 уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере. На данный момент он находится в следственном изоляторе в Тюмени.