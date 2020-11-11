Оренбург, , 07:56 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных признал срыв срока капремонта ряда дорог и подчеркнул, что недоработки учтут при проведении благоустройства в 2021 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году на ремонт дорог Оренбурга было направлено более 3 млрд рублей, обновлено почти 60 километров городских улиц. Да, по объектам капитального ремонта не везде уложились в срок, но в целом — насколько лучше стали дороги в Оренбурге — давайте смотреть объективно», — сказал градоначальник.

Он обратил внимание на то, что финансирование ремонта улиц значительно выросло. За четыре года (2015−2018) на ремонт было направлено 2,5 млрд рублей, а за один 2020 год — 3 млрд рублей. На 2021 год муниципалитет строит такие же масштабные планы.

«Мы уже начали отторговывать контракты, чтобы максимально увеличить дорожный сезон, учтем все недоработки этого года и продолжим благоустройство Оренбурга», — подчеркнул мэр.

Напомним, в 2021 году в городе в рамках нацпроекта намерены отремонтировать 45 улиц. Добавим, что ранее начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Дина Байгелова извинилась перед горожанами за «долгоиграющий» ремонт. Она призналась, что недовольно ситуацией, которая сложилась на двух улицах — Туркестанской и Комсомольской. Дорожники не успевают благоустроить часть тротуаров. Принято решении о переносе благоустройства на 2021 год.

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