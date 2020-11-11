Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбурге в 2021 году в раках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 45 дорог. Уже составлены локальные сметные расчеты, документы направлены на госэкспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Капитальному ремонту подвергнут ул. Володарского и ул. Постникова. В ближайшее время будет размещено извещение об аукционе. Стоимость ремонта двух дорог оценивается в более чем 344 млн рублей. На всех объектах приведут в порядок ливневки, заменят колодцы, оборудуют технические полосы. Тротуары будут выполнены в плитке, установлены гранитные бордюры, оборудовано освещение и произведено озеленение.

На стадии аукциона находятся семь объектов на сумму около 235 млн рублей. На ул. Профсоюзная, Орская, Советская, Степана Разина, Шевченко, Пролетарская, Донгузская проведут текущий ремонт.

Сейчас в процессе подготовки находится аукционная документация на ремонт муниципальных дорог на сумму более 700 млн рублей. Глава Оренбурга Владимир Ильиных подчеркнул, что это не окончательная сумма, которую направят на ремонт дорог. В планах — увеличение объема финансирования и объема дорожных работ на 2021 год.

Напомним, в 2020 году выделено более 3 млрд рублей на обновление почти 60 км дорог. Масштабный ремонт вызвал критику со стороны горожан. Процесс на ряде улиц затянулся, а тротуары остались неблагоустроенными.

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