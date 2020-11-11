Чебоксары, , 07:52 — REGNUM В Чувашии к аккумулированию информации об истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в годы Великой Отечественной войны, подключились библиотеки. Сотрудники национальной библиотеки Чувашии создали электронную коллекцию, сообщается на сайте учреждения.

Книги об истории строительства Сурского рубежа Nbchr.ru

В электронной библиотеке создан коллекция «Сурский и Казанский оборонительные рубежи». В неё включены цифровые копии документов по истории строительства рубежей обороны и исследовательских материалов, отчеты о работе поисковых отрядов Чувашии, воспоминания участников строительства, сведения о мероприятиях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны.

В интернет-сборнике также представлены отдельные издания, публикации в сборниках и средствах массовой информации, фотографии и видеозаписи.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Он приурочен к 80-летию со дня начала возведения рубежей обороны, которые должны были защитить Казань в случае взятия Москвы фашистскими войсками.

Напомним, в Чувашии объявлен конкурс на разработку логотипа, который будет использоваться в рамках празднования Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также при изготовлении в памятной и сувенирной продукции. Победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.

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