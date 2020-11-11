Томск, , 07:47 — REGNUM На базе Северского перинатального центра с 13 ноября начнёт работать ковид-госпиталь на 100 коек, сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области.

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Запланированные в Северском перинатальном центре роды будут проводиться в других медицинских организациях родовспоможения. В том числе помощь беременным женщинам высокой степени риска, с преждевременными родами будет оказываться в областном перинатальном центре.

У беременных низкой и средней степени риска будут принимать роды в роддоме №1 и роддоме им. Семашко. Беременным жительницам Северска медицинская помощь на амбулаторном этапе будет оказываться на базе женской консультации. Реанимация новорожденных переедет в областной перинатальный центр им. И. Д. Евтушенко.

В областной администрации добавили, что такая маршрутизация уже отработана, так как «неоднократно использовалась при закрытии Северского перинатального центра для проведения дезинфекционных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Томской области коронавирус был выявлен у 14 371 человека.

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