Благовещенск, , 07:38 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 165), темп прироста составил 2,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из вновь выявленных носителей коронавируса 118 человек (71%) болеют ОРВИ, 42 (25%) — пневмонией, и только 6 человек (4%) переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 8205 жителей области. В Приамурье провели более 467 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом.