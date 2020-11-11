Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области в декабре заработают первые центры социальных услуг. Они создаются на базе почтовых отделений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светланы Опенышевой, центры соцуслуг будут оказываться населению, «проживающему в малочисленных сёлах и деревнях, почтальоны предварительно пройдут обучение».

1 декабря в регионе откроется первый центр соцуслуг, который будет обслуживать жителей села Дмитриево-Помряскино Старомайнского района. До нового года заработают ещё три центра — в Карсунском, Барышском и Мелекесском районах.

В центрах социальных услуг жителям будут оказывать ряд государственных услуг, включая помощь в трудоустройстве и обучении. Планируются выезды специалистов центров занятости и индивидуальные собеседования по подбору работы, в том числе с потенциальными работодателями. Также сотрудники центров будут выявлять граждан, нуждающихся в социальных услугах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил к 2023 году перевести в электронный формат социально значимые государственные услуги, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. Также поручено обеспечить внедрение на региональном и муниципальном уровнях типовых регламентов предоставления данных видов услуг. До 1 декабря 2022 года правительство России завершит централизацию основных информационных ресурсов ряда федеральных министерств и ведомств в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг.