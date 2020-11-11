Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбурге 7 декабря состоится аукцион по продаже права на размещение ёлочных базаров. Его проведет муниципальный комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства совместно с МКУ «Оренбургторгсервис», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В настоящее время и до 26 ноября принимаются заявки на участие в аукционе. С 8 декабря победители аукциона смогут начать работу ёлочных базаров. В 2020 году организуют 57 площадок по продаже новогодних деревьев.

Стоит отметить, в 2019 году функционировали 89 ёлочных базаров. Их работа в прошлом году началась с 1 декабря.