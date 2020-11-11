Биробиджан, , 07:24 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с момента начала пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 2426 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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Полностью излечились от COVID-19 1278 человек. Не справились с болезнь 40 жителей Еврейской АО.

Проходят лечение в госпиталях 140 пациентов, 968 человек лечатся на дому. Коечный фонд, созданный для лечения пациентов с коронавирусом, заполнен в области на 93,2%.

За сутки в ЕАО провели более 500 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выдано 212 положительных тестов на коронавирус (208 — накануне), умерли четыре человека — такие «рекордные» цифры край показал впервые за период пандемии.